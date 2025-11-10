Tredegar stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tredegar gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,110 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tredegar im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 194,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 182,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at