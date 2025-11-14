Tree House Education Accessories hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tree House Education Accessories hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,02 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,160 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 10,6 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 49,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,9 Millionen INR umgesetzt worden waren.

