Tree House Education Accessories informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tree House Education Accessories präsentierte am 16.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,23 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tree House Education Accessories ein EPS von -0,180 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Tree House Education Accessories im vergangenen Quartal 8,7 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 53,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tree House Education Accessories 18,8 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at