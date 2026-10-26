Tree House Education Accessories stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tree House Education Accessories lud am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 4,16 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,6 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,3 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at