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18.05.2026 06:31:29
Tree Island Steel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tree Island Steel hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 40,6 Millionen CAD – eine Minderung von 19,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 50,2 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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