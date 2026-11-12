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12.11.2026 06:31:28
Tree Island Steel stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tree Island Steel präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tree Island Steel ein EPS von -0,080 CAD in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,97 Prozent auf 43,5 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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