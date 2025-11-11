Treehouse Foods: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Treehouse Foods hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,26 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 839,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 840,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at