11.11.2025 06:31:28
Treehouse Foods: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Treehouse Foods hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,26 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 839,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 840,7 Millionen USD ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
