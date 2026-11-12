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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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12.11.2026 07:14:40

Treiber Digitalisierung: Siemens erwartet nach Rekordjahr weiteres Wachstum

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens hat im vergangenen Jahr ein Rekordjahr verzeichnet und die Prognosen der Analysten übertroffen. Getragen wurde die Entwicklung von der hohen Nachfrage nach Elektrifizierung, Digitalisierung und Industrieller KI sowie bei Rechenzentren, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Für das neue Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende September) kündigte das Unternehmen weiteres Wachstum an und erhöhte seine Mittelfristziele.

So knackte Siemens beim Auftragseingang 2025/26 die Marke von 100 Milliarden Euro und steigerte das Neugeschäft auf vergleichbarer Basis um ein Viertel auf gut 108 Milliarden Euro. Der Umsatz wuchs auf vergleichbarer Basis um acht Prozent auf 83,4 Milliarden Euro. Dabei ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Das Ergebnis der Industriegeschäfte legte von 11,8 auf 13,3 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich verdiente Siemens hingegen weniger, allerdings hatte der Konzern im Jahr zuvor durch den Verkauf von Innomotics einen Milliardengewinn verbucht.

Für das neue Geschäftsjahr kündigte Siemens ein vergleichbares Wachstum von neun bis elf Prozent an. Der Gewinn in Form des Ergebnisses je Aktie vor bestimmten Kaufpreiseffekten soll steigen. Dabei sind Effekte aus der Abspaltung der Medizintechniktochter Siemens Healthineers ausgeklammert. Siemens will 34,1 Prozent abspalten und an die Aktionäre übertragen. Die Abspaltung soll voraussichtlich im Mai wirksam werden./nas/stk

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