Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
12.11.2026 07:14:40
Treiber Digitalisierung: Siemens erwartet nach Rekordjahr weiteres Wachstum
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens hat im vergangenen Jahr ein Rekordjahr verzeichnet und die Prognosen der Analysten übertroffen. Getragen wurde die Entwicklung von der hohen Nachfrage nach Elektrifizierung, Digitalisierung und Industrieller KI sowie bei Rechenzentren, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Für das neue Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende September) kündigte das Unternehmen weiteres Wachstum an und erhöhte seine Mittelfristziele.
So knackte Siemens beim Auftragseingang 2025/26 die Marke von 100 Milliarden Euro und steigerte das Neugeschäft auf vergleichbarer Basis um ein Viertel auf gut 108 Milliarden Euro. Der Umsatz wuchs auf vergleichbarer Basis um acht Prozent auf 83,4 Milliarden Euro. Dabei ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Das Ergebnis der Industriegeschäfte legte von 11,8 auf 13,3 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich verdiente Siemens hingegen weniger, allerdings hatte der Konzern im Jahr zuvor durch den Verkauf von Innomotics einen Milliardengewinn verbucht.
Für das neue Geschäftsjahr kündigte Siemens ein vergleichbares Wachstum von neun bis elf Prozent an. Der Gewinn in Form des Ergebnisses je Aktie vor bestimmten Kaufpreiseffekten soll steigen. Dabei sind Effekte aus der Abspaltung der Medizintechniktochter Siemens Healthineers ausgeklammert. Siemens will 34,1 Prozent abspalten und an die Aktionäre übertragen. Die Abspaltung soll voraussichtlich im Mai wirksam werden./nas/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens AG
|
15:58
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:58
|Euro STOXX 50 aktuell: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Freitagshandel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX steigt (finanzen.at)
|
12:26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|12.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|12.11.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|12.11.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|12.11.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|278,45
|-0,59%
|Siemens Healthineers AG
|44,09
|1,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.