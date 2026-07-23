Treiber Verbrauchsmaterialien: Sartorius nimmt weiter Fahrt auf

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Labordienstleister und Pharmazulieferer Sartorius (Sartorius vz) profitiert weiterhin von der Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien. Im ersten Halbjahr sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent auf 1,81 Milliarden Euro gestiegen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Göttingen mit. "Das wiederkehrende Geschäft blieb der wichtigste Wachstumstreiber beider Sparten", sagte Vorstandschef Michael Grosse. Gleichzeitig habe sich das Geschäft mit Anlagen und Instrumenten weiter stabilisiert und sei zu leichtem Wachstum zurückgekehrt.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich im Berichtszeitraum um knapp 4 Prozent auf 548 Millionen Euro. Die entsprechende Marge kletterte auf 30,3 Prozent verglichen mit 29,8 Prozent im ersten Halbjahr 2025. Damit schnitten die Niedersachsen in etwa im Rahmen der Erwartungen von Analysten ab. Unter dem Strich verdiente Sartorius gut 122 Millionen Euro, nach 81 Millionen ein Jahr zuvor. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen.

Wie Sartorius weiter mitteilte, hat der Konzern zum Ende des zweiten Quartals Rückzahlungen auf Zölle erhalten, die der US Supreme Court für unzulässig erklärt hatte. Das Unternehmen will nun seine Kunden für die gezahlten Zollzuschläge entschädigen./tav/mis