Treibstoff - VCÖ: Langsameres Fahren reduziert Verbrauch deutlich

Die hohen Spritpreise infolge des Irankrieges sind für viele Menschen großes Thema. Zwar ist eine politische Debatte rund um eine Absenkung der geltenden Höchstgeschwindigkeiten auf Autobahnen und Bundesstraßen in Österreich erst gar nicht richtig aufgenommen worden - doch Treibstoff sparen lässt sich freilich trotzdem, wenn man langsamer fährt. 100 statt 130 km/h zu fahren, senkt den Spritverbrauch um 23 Prozent, heißt es vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ).

Drückt man sein Gaspedal nur bis 110 statt bis 130 Stundenkilometer runter, spare man immer noch 16 Prozent Treibstoff. Beide Angaben haben die Annahme von einem Verbrauch von sieben Liter auf hundert Kilometer zur Grundlage.

Sparpotenzial vor allem auf der Autobahn

Ein um ein Fünftel (20 Prozent) abgesenkter Verbrauch wiederum wirke sich auf die Kosten so aus, als ob der Treibstoff je Liter 1,60 und nicht 2,00 Euro kosten würde, so die Organisation am Freitag. Spritsparend fahren heiße vor allem langsamer, vorausschauend und niedrigtourig fahren. "Mit einem spritsparenden Fahrstil kann man sich viel Geld sparen, insbesondere in Zeiten wie diesen", so VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest. Gerade auf der Autobahn kann durch langsameres Fahren der Spritverbrauch stark verringert werden", macht er im Vorfeld des Osterreiseverkehrs aufmerksam. Denn Urlaubsfahrten führen oft über Autobahnen.

Bei einem Durchschnittsverbrauch von sieben Litern pro hundert Kilometer und einem Spritpreis von zwei Euro betragen die Spritkosten 14 Euro pro 100 Kilometer. Verringert man durch den Fahrstil den Verbrauch um zehn Prozent, dann sinken die Kosten auf 12,60 Euro, was die gleiche Wirkung hat wie eine Senkung des Spritpreises um 20 Cent auf 1,80 Euro, rechnet der Club vor. Durch einen spritsparenden Fahrstil könne der Verbrauch aber um gut 20 Prozent reduziert werden, wodurch die Spritkosten für 100 Kilometer auf 11,20 Euro sinken. , was die gleiche Wirkung hat wie eine Reduktion des Spritpreises um 40 Cent auf 1,60 Euro, rechnet der VCÖ vor.

phs/fel