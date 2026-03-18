Treibstoffe - IV-Chef kann rasche Eingriffe nicht nachvollziehen

IV-Präsident Georg Knill sieht ein überhastetes Vorgehen der Bundesregierung bei angesagten Eingriffen bei Treibstoffpreisen. Dem Staat würden wie auch bei der bald kommenden Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel große Kosten entstehen, für die Einzelnen würden die Maßnahmen verpuffen. Insgesamt sei der Finanzminister gefragt, Maßnahmen zu setzen, um Entlastungen zu schaffen. Keinesfalls dürfe die Steuerlast weiter steigen, so Knill im Klub der Wirtschaftspublizisten.

"Wir müssen weg von der Vollkaskomentalität, die seit Corona um sich greift", kritisierte der Chef der Industriellenvereinigung (IV) am Mittwoch grundsätzlich mit Blick auf die angekündigten Maßnahmen bei Benzin- und Dieselpreisen. "Der Preis ist ein wichtiges Korrektiv, das man jetzt versucht auszusetzen." Der Industrielle kann weder der unter bestimmten Voraussetzungen avisierten Senkung der Mineralölsteuer (MöSt) etwas abgewinnen noch der Margenbegrenzung.

Weiters meinte Knill auch mit Verweis auf den Rohölpreis, der immer wieder einmal etwa 100 Euro pro Barrel erreiche und auch übersteige: "Es ist weder den Menschen noch dem Standort dienlich, wenn aus einem Reflex heraus falsche Lösungen getroffen und ohne groß nachzudenken ideologiegetrieben wieder in die Marktwirtschaft eingegriffen wird. Warum man da jetzt gleich auf 'Alarm und die Welt geht unter' schaltet, ist nicht ganz nachvollziehbar."

Hausaufgaben bei Alternativenergien nicht gemacht

Außerdem offenbare sich, dass Österreich in den vergangenen Jahren seine Hausaufgaben in Richtung erneuerbarer Energien nicht gemacht habe, sagte Knill vor Journalistinnen und Journalisten. Der Strom- und Speicherausbau müsse rasant gesteigert werden.

Der Bundesregierung wirft Knill vor, die Ausgaben nicht rasch genug zu begrenzen und sogar über neue Steuern nachzudenken, was nicht sein könne. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sei gefragt, Spielräume zu schaffen, um Entlastungen umzusetzen. Die großen Brocken - Pensionen, Gesundheit, Föderalismus, Bildung - seien bekannt und gehörten im kommenden Doppelbudget auch adressiert. Gesamtheitlich fehle es der Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS an einem "Narrativ - wo wollen wir hin".

phs/tpo