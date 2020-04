Treichl: Banken werden ihre Risikovorsorgen erhöhen müssen

Im Zuge der Coronakrise werden Banken in den kommenden Monaten und eventuell sogar Jahren ihre Risikovorsorgen erhöhen müssen, sagte WKÖ-Bankspartenobmann Andreas Treichl am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz. Der Sektor sei aber trotz des Drucks auf die Ertragskraft gut für die Krise gerüstet, so Treichl.

Die Banken hätten in den vergangenen Wochen "massive Fortschritte" bei der Abwicklung der Finanzhilfen für die Unternehmen gemacht, sagte Treichl im Zuge einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Finanzminister Gernot Blümel und Wirtschaftsministerin Margerete Schramböck (beide ÖVP). Bisher seien mehr als 113.000 Stundungen bei Kreditzahlungen vorgenommen worden. Das Kreditmoratorium hätten bereits mehr als 17.000 Personen in Anspruch genommen. Dieses wurde vor allem für private Haushalte und Kleinstunternehmen geschaffen, die in der Coronakrise in finanzielle Engpässe geraten sind, und ermöglicht die Stundung von Verbraucherkrediten auf drei Monate. In den kommenden Monaten sei hier noch mit einem klaren Anstieg der Anträge zu rechnen, so Treichl.

"Selbstverständlich werden sich die Risikovorsorgen der Banken erhöhen," so Treichl auf Journalisten-Nachfrage, wie die Hilfsmaßnahmen der Regierung auf die Bankbilanzen wirken werden. Es sei mit einem Anstieg der "Non-performing loans" (NPL), also der faulen Kredite, zu rechnen und das werde auch die Ertragskraft der Banken dämpfen.

Da die österreichischen Kreditinstitute ihre NPL-Quote in den vergangenen Jahren aber massiv angebaut hätten - sie liegt derzeit laut Treichl bei rund zwei Prozent - seien sie dennoch gut für die Coronakrise gerüstet. "Es braucht sich niemand Sorgen machen, dass hier die Luft mal ausgeht," sagte Treichl.

Auch die Europäische Zentralbank (EZB) habe bereits einige Regeln für die Banken "zu meiner Überraschung und auch zu der Anderer" schnell und unbürokratisch ausgesetzt, um den Banken etwas Druck zu nehmen, so Treichl. Das heiße aber nicht, dass die Regeln nicht wichtig seien. "Viele Maßnahmen wurden eingeführt, um auch wieder abgeschafft werden zu können, wenn es notwendig ist," sagte Treichl.

Daneben sprach der Spartenobmann den Mitarbeitern der Banken ein Lob aus und betonte, dass das Bankgeschäft gerade in Krisenzeiten auch ein "Betreuungsgeschäft" sei, dass nicht nur rein digital abgewickelt werden könne.

