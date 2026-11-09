Trejhara Solutions präsentierte Quartalsergebnisse

Trejhara Solutions lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,47 INR gegenüber 1,52 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Trejhara Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 779,5 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 306,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 154,35 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at