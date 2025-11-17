Trejhara Solutions: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Trejhara Solutions hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,52 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,760 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 383,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 306,5 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 63,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at