|
17.11.2025 06:31:29
Trejhara Solutions: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Trejhara Solutions hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,52 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,760 INR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 383,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 306,5 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 63,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!