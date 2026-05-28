Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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28.05.2026 16:08:14
Trek 2000 shares jump 41.5% after Osim founder Ron Sim drops claims, sells 7.3% stake to Azure Capital
With a reduced holding of 2%, he ceases to be a substantial shareholderWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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