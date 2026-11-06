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06.11.2026 06:31:28
Trekor Metals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Trekor Metals hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 CAD gegenüber -0,090 CAD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Trekor Metals 340,2 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 97,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 172,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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