Trelleborg (B) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Trelleborg (B) hat am 24.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,94 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,53 SEK je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,53 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Trelleborg (B) einen Umsatz von 8,44 Milliarden SEK eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,02 SEK sowie einem Umsatz von 8,52 Milliarden SEK in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at