Trelleborg (B) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Trelleborg (B) hat am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,70 SEK gegenüber 3,99 SEK im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,78 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,38 Milliarden SEK.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 15,76 SEK beziffert, während im Vorjahr 15,73 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 34,33 Milliarden SEK gegenüber 34,17 Milliarden SEK im Vorjahr ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 17,59 SEK geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 34,56 Milliarden SEK taxiert.

