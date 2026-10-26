Trelleborg (B) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Trelleborg (B) äußerte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 4,93 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Trelleborg (B) 3,94 SEK je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent auf 9,23 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,53 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 5,07 SEK je Aktie sowie einen Umsatz 9,27 Milliarden SEK prognostiziert.

Redaktion finanzen.at