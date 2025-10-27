Trelleborg Un: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Trelleborg Un ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Trelleborg Un die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,41 USD. Im letzten Jahr hatte Trelleborg Un einen Gewinn von 0,340 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 896,5 Millionen USD gegenüber 810,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

