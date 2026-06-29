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29.06.2026 06:31:29
Trench Metals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Trench Metals hat sich am 26.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Trench Metals ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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