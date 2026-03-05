Trenchant Technologies Capital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Trenchant Technologies Capital hat am 02.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at