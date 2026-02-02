Richemont Aktie

Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

02.02.2026 05:58:38

Trend bei Luxusuhren zu kleineren Modellen und Mut zur Farbe

PFORZHEIM/KARLSRUHE (dpa-AFX) - Zurück zu tragbaren Größen und Vintage-Einflüssen: Auf dem Luxusuhren-Markt zeichnen sich nach Einschätzung von Branchenexperten für 2026 einige Trends ab.

So beobachtet der Bundesverband Schmuck, Uhren, Silberwaren und verwandte Industrien (BVSU) mit Sitz in Pforzheim "gefällige Gehäusegrößen" und Größenauswahlen in den Kollektionen. "Auffallend ist die Tendenz zu Geschwisteruhren: Immer häufiger wird den größeren Modellen ein kleineres zur Seite gestellt, das dem Träger und der Trägerin die Wahl der optimalen Größe überlässt", heißt es in einer Übersicht zu den Uhrentrends 2026.

Auch der Online-Marktplatz Chrono24 hat bei einer Analyse von Millionen von Transaktionen auf der Plattform im vergangenen Jahr festgestellt, Sammler hätten sich vom Motto "Größer ist besser" verabschiedet. Die Nachfrage nach rechteckigen Gehäusen sei um 9,3 Prozent gestiegen, teilte das Unternehmen in Karlsruhe mit. Die Dominanz runder Taucheruhren sei aufgebrochen. Der BVSU geht hingegen davon aus, dass das Runde wieder die Oberhand gewinne.

Breite Farbauswahl und Nachhaltigkeit

Zudem ist laut Chrono24 das Interesse an einer neuen Farbpalette gestiegen: Während den Angaben nach klassische blaue und schwarze Zifferblätter stagnierten, erlebten Edelmetall-Töne einen Boom. Grün (plus 9,5 Prozent), Champagner (plus 7,9 Prozent) und Gold (plus 6,5 Prozent) seien die am stärksten wachsenden Varianten bei Käufen über Chrono24 gewesen.

Im Trendbericht des BVSU werden beispielsweise Türkistöne genannt, Mintgrün oder auch Petrol. "Auf der anderen Seite der Farbskala gewinnen blumig-pudrige Nuancen wie Flieder, Apricot und Rosa an Popularität."

Einig sind sich die Branchenbeobachter, dass Nachhaltigkeit auch bei teuren Luxusuhren eine Rolle spielt: Diese werde "vom Nice-to-have zur Grundvoraussetzung", teilte Chrono24 mit: "Transparenz und ethische Standards sind für die neue Generation von Käufern keine Option mehr, sondern selbstverständlich." Der BVSU verweist darüber hinaus auf recycelte Materialien, darunter auch wiederverwendeter Edelstahl, Armbänder aus veganen oder recycelten Materialien sowie umweltfreundliche Verpackungen./kre/DP/zb

Nachrichten zu Richemont

mehr Nachrichten

Analysen zu Richemont

mehr Analysen
27.01.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Richemont Buy UBS AG
26.01.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Richemont 163,05 0,83% Richemont

