20.02.2026 06:31:28
Trend Micro präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Trend Micro hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 475,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 459,2 Millionen USD in den Büchern standen.
In Sachen EPS wurden 1,75 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trend Micro 1,71 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,84 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,80 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
