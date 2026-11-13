Trend Micro präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Trend Micro hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 66,29 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 95,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 75,32 Milliarden JPY gegenüber 68,84 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at