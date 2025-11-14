|
Trend Micro: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Trend Micro gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 466,8 Millionen USD – ein Plus von 2,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trend Micro 456,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
