Trend Micro: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Trend Micro hat sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26,84 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Trend Micro ein EPS von 41,68 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 74,74 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 66,41 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at