Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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02.06.2026 17:29:59

Trend zu Haustieren statt Babys: Nestle sieht großes Potenzial bei Katzenfutter

Sinkende Geburtenraten und der Haustier-Boom spielen Nestle in die Karten: Der Konzern sieht vor allem bei Katzenfutter großes Wachstumspotenzial, weil immer mehr Menschen ihre Tiere wie Familienmitglieder behandeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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