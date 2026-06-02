Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
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02.06.2026 17:29:59
Trend zu Haustieren statt Babys: Nestle sieht großes Potenzial bei Katzenfutter
Sinkende Geburtenraten und der Haustier-Boom spielen Nestle in die Karten: Der Konzern sieht vor allem bei Katzenfutter großes Wachstumspotenzial, weil immer mehr Menschen ihre Tiere wie Familienmitglieder behandeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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