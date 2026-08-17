Trenders mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Trenders hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 4,03 JPY. Im letzten Jahr hatte Trenders einen Gewinn von 7,80 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42,97 Prozent auf 2,42 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at