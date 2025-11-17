Trenders öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Trenders äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Trenders 22,26 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,86 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Trenders einen Umsatz von 1,49 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at