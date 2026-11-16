Trenders vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Trenders hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Trenders hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,44 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,860 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,32 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,86 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at