20.01.2026 13:15:38
Trendumkehr: Bundeswehr wächst auf 184.200 Soldaten
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundeswehr ist erstmals seit Jahren deutlich gewachsen und hat nun 184.200 Männer und Frauen in der aktiven Truppe. "Wir haben das beste Einstellungsergebnis seit Aussetzung der Wehrpflicht. Außerdem ist die aktive Truppe so groß wie seit 12 Jahren nicht mehr", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin./cn/DP/jha
