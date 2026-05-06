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Neue Rekorde 06.05.2026 17:05:00

Trendwende bei Netflix-Aktie voraus? Streaming-Hit übertrifft Squid Game

Trendwende bei Netflix-Aktie voraus? Streaming-Hit übertrifft Squid Game

Das Animations-Musical "KPop Demon Hunters" ist seit fast elf Monaten online und wird in der Netflix-Bestenliste seit fast acht Monaten als erfolgreichster Film des Streamingdienstes geführt.

Die dort festgehaltene Zahl lautet 325,1 Millionen Abrufe. In seinen Bestenlisten bezieht sich Netflix aber nur auf die ersten 91 Online-Tage.

Der Animationsfilm steht aber nach wie vor jede Woche in den Top Ten der meistgestreamten (englischsprachigen) Filme. Rechnet man alle Abrufzahlen der vergangenen 46 Wochen zusammen, kommt man inzwischen auf rund 617 Millionen Abrufe.

Der von Sony Pictures Animation produzierte Fantasyfilm war am 20. Juni 2025 veröffentlicht worden. Dabei geht es um die K-Pop-Girlgroup Huntrix (auch Huntr/X geschrieben): Die drei jungen Frauen führen ein Doppelleben als Popstars und Dämonenjägerinnen. Plötzlich bekommen sie Konkurrenz von einer Boyband. Deren Jungs sind aber Dämonen, die es zu bekämpfen gilt.

Netflix unterscheidet in seinen Bestenlisten nach Filmen und Serien und unterteilt diese nach englischsprachigen und nicht-englischsprachigen Formaten - es gibt also vier Listen.

Bei der Zahl der Abrufe steht "KPop Demon Hunters" aber mit Abstand vor allen anderen Formaten, auch vor der erfolgreichsten Serie "Squid Game" (gemeint ist Staffel 1 von 2021, für sie wurden 265,2 Millionen Abrufe in den ersten 91 Tagen gezählt).

Der Song "Golden" aus "KPop Demon Hunters" war Deutschlands offizieller Sommerhit 2025. Neun Wochen stand er hierzulande auf Platz eins der Single-Charts. Er ist dort nach wie vor platziert, zuletzt stand er auf Rang neun.

Netflix hat nach eigenen Angaben weltweit mehr als 300 Millionen Abonnenten. Die an der NASDAQ notierte Netflix-Aktie gibt zeitweise 0,18 Prozent auf 87,68 US-Dollar nach.

/gth/DP/zb

BERLIN (dpa-AFX)

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Bildquelle: pixinoo / Shutterstock.com,Netflix,jejim / Shutterstock.com

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