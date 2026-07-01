Trendwende bei Novo Nordisk-Aktie? Chartbild hellt sich auf

Novo Nordisk-Aktie durchbricht mehrjährigen Abwärtstrend

HSBC Trinkaus & Burkhardt sieht kurzfristige Trendwende

Analystenkonsens sieht Kursziel bei 280,88 DKK

Die Novo Nordisk-Aktie hat in der vergangenen Handelswoche einen entscheidenden Schritt geschafft. Sie hat nach Einschätzung der Chartanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt sowohl den seit September 2024 laufenden Abwärtstrend als auch ein wichtiges Widerstandsbündel bei 302 bis 303 DKK nach oben durchbrochen, wie das Analysehaus in seinem Daily Trading-Newsletter erläutert. Nach einem Kursverfall von einem Niveau von rund 1.000 DKK aus auf bis zu 225 DKK binnen zwei Jahren liegt damit erstmals wieder ein klassisches Umkehrmuster vor. Für Anleger bedeutet das: Die technische Ausgangslage hat sich spürbar verbessert, auch wenn die fundamentale Bewährungsprobe erst mit den nächsten Quartalszahlen kommt.

Der technische Befreiungsschlag

Im Zentrum der Analyse steht ein sogenanntes 1-2-3-Tief: Auf ein Tief folgt eine Zwischenerholung, dann ein weiteres Tief, das nicht mehr unterschritten wird, gefolgt vom Ausbruch über die Nackenlinie. Genau dieses Muster sehen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt aktuell bei Novo Nordisk. Entscheidend war zunächst der Bruch des seit September 2024 bestehenden Abwärtstrends, der aktuell bei 277,73 DKK verläuft. Noch wichtiger sei aber der Sprung über die Kombination aus der 38-Wochen-Linie, die derzeit bei 300,48 DKK liegt, und dem horizontalen Barrierenbündel bei 302 bis 303 DKK, so die Analysten in ihrer Chartanalyse.

Was die Indikatoren zeigen

Parallel zum Ausbruch hat sich auch die Indikatorenlage verbessert. Sowohl der RSI als auch der MACD werden von den Analysten aktuell freundlich interpretiert. Zuvor hätten beide Indikatoren positive Divergenzen ausgebildet: Die jüngsten Tiefstände im Chartverlauf waren nicht mehr durch neue Tiefs in den Indikatoren bestätigt worden, ein klassisches Frühwarnsignal für eine Bodenbildung. Als nächstes Erholungsziel gelten die Hoch und Tiefpunkte im Bereich von rund 400 DKK, während die frische Ausbruchszone bei 300 DKK aus Sicht von HSBC Trinkaus & Burkhardt als engmaschige Absicherung nach unten dient.

Analysten zwischen Vorsicht und Kursfantasie

Die fundamentale Einschätzung fällt uneinheitlicher aus als das Chartbild. Die US-Bank JPMorgan beließ ihr Kursziel für Novo Nordisk am 29. Juni 2026 bei 250 DKK und stufte den Titel weiterhin mit Neutral ein, womit sie unter dem aktuellen Ausbruchsniveau liegt. Der Analystenkonsens ist optimistischer: Aus neun Analysen unterschiedlicher Häuser ergibt sich laut Datenlage von finanzen.net aktuell ein durchschnittliches Kursziel von 280,88 DKK, was oberhalb der jüngsten Ausbruchszone liegt. Die Spanne zwischen den beiden Einschätzungen zeigt, dass der fundamentale Ausblick für die Aktie deutlich weniger eindeutig ist als das technische Bild.

An der Börse in Kopenhagen bewegt sich die Novo Nordisk-Aktie heute nach oben: Derzeit notiert sie bei 319,15 DKK, was einem Anstieg von 1,45 Prozent entspricht.

Für die weitere Entwicklung dürfte der 5. August entscheidend werden, wenn Novo Nordisk seine Zahlen zum zweiten Quartal vorlegt. Bestätigt sich dort die von Analysten erwartete Anhebung der Jahresziele, könnte der Ausbruch über die 300-DKK-Marke technisch Bestand haben, mit dem Bereich um 400 DKK als nächstem Chartziel. Fällt die Aktie dagegen unter die frische Ausbruchszone zurück, wäre die Trendwende bereits wieder in Frage gestellt.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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