24.04.2026 06:31:29

Trent gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Trent hat am 22.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,26 INR gegenüber 8,95 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Trent mit einem Umsatz von insgesamt 50,28 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 19,23 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 10,70 INR sowie einen Umsatz von 49,48 Milliarden INR belaufen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 48,37 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 43,51 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Trent 200,74 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 171,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 51,69 INR je Aktie sowie einem Umsatz von 199,11 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at

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