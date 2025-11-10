Trent stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Trent hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 10,60 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Trent 9,53 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 48,18 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41,57 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at