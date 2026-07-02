Tres-Or Resources öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tres-Or Resources hat am 29.06.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,020 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tres-Or Resources -0,010 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at