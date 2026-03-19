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19.03.2026 06:31:28
Trevi Therapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Trevi Therapeutics hat am 17.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,110 USD erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,320 USD. Im Vorjahr hatten -0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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