Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
19.02.2026 20:51:59
Trevian Wealth Management Buys $2.7 Million of Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
On Feb. 4, 2026, Trevian Wealth Management LLC disclosed a new position in the Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (NASDAQ:ONEQ).According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated Feb. 4, 2026, Trevian Wealth Management LLC acquired 29,976 shares of Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) in the fourth quarter. The estimated transaction value was $2.7 million, based on the average trading price during the quarter. However, the position is not one of the firm’s larger holdings, where it has shown a preference for investing in index ETFs.The Fidelity Nasdaq Composite Index ETF is a passively managed fund that closely tracks the Nasdaq Composite Index. With a market capitalization of $9.2 billion, the ETF provides investors with cost-efficient access to a diverse array of U.S. equities, particularly in technology and growth sectors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nasdaq Inc
|
19.02.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.02.26
|S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nasdaq von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.02.26
|S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nasdaq-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.01.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
28.01.26
|Ausblick: Nasdaq präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.01.26
|S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nasdaq-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.01.26
|S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nasdaq-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Nasdaq stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)