Trevisa Investimentos hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 BRL, nach 0,170 BRL im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 42,9 Millionen BRL beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,9 Millionen BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at