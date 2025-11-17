|
17.11.2025 06:31:29
Trevisa Investimentos präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Trevisa Investimentos hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 BRL je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trevisa Investimentos in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,9 Millionen BRL im Vergleich zu 33,3 Millionen BRL im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Börsen in Asien geht es zum Wochenstart abwärts.