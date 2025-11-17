17.11.2025 06:31:29

Trevisa Investimentos präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Trevisa Investimentos hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 BRL je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trevisa Investimentos in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,9 Millionen BRL im Vergleich zu 33,3 Millionen BRL im Vorjahresquartal.

