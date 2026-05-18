Trevisa Investimentos präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Trevisa Investimentos stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,04 BRL. Im letzten Jahr hatte Trevisa Investimentos einen Gewinn von 0,100 BRL je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Trevisa Investimentos in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 32,8 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 34,2 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at