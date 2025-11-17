Trevisa Investimentos: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Trevisa Investimentos veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,17 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Trevisa Investimentos noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 BRL in den Büchern gestanden.

Trevisa Investimentos hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,9 Millionen BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 33,3 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at