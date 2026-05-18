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18.05.2026 06:31:29
Trevisa Investimentos stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Trevisa Investimentos hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 BRL je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Trevisa Investimentos in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 32,8 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 34,2 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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