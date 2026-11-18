Trevisa Investimentos hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,09 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 BRL je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 42,9 Millionen BRL, gegenüber 42,9 Millionen BRL im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,07 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at