Trevisa Investimentos vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Trevisa Investimentos hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,20 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,660 BRL je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,96 Prozent auf 42,7 Millionen BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,5 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,550 BRL beziffert. Im Vorjahr hatte Trevisa Investimentos 0,890 BRL je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 158,06 Millionen BRL vermeldet. Im Vorjahr hatte Trevisa Investimentos 136,47 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at