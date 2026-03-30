Trevisa Investimentos: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Trevisa Investimentos lud am 27.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,20 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trevisa Investimentos 0,660 BRL je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Trevisa Investimentos im vergangenen Quartal 42,7 Millionen BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trevisa Investimentos 38,5 Millionen BRL umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,550 BRL. Im Vorjahr waren 0,890 BRL je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Trevisa Investimentos im vergangenen Geschäftsjahr 158,06 Millionen BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trevisa Investimentos 136,47 Millionen BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at