Trex Acquisition: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Trex Acquisition gab am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,130 USD gegenüber -0,060 USD im Vorjahr verkündet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Trex Acquisition im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 50,0 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,03 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,02 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at