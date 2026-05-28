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28.05.2026 06:31:29
Trex Acquisition stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Trex Acquisition hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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